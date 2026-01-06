POL-HB: Nr.: 0017 --Polizeieinsatz auf der Weser

Polizei Bremen

Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Auf dem Peterswerder Zeit: 06.01.2026, 12:10 Uhr

Eine 45 Jahre alte Frau wurde am Dienstagmittag im Ortsteil Peterswerder aus der Weser gerettet.

Gegen 12:10 Uhr wurde auf Höhe des Bootshafens eine unbekleidete Frau schwimmend in der Weser gemeldet. Durch die DGzRS Seenotretter konnte sie aus dem Wasser gerettet werden. Als die 45-Jährige an Land war, leistete sie erheblichen Widerstand und musste von den Einsatzkräften fixiert werden. Die zu diesem Zeitpunkt stattfindende Eiswette musste aufgrund der Rettungsmaßnahmen kurzzeitig unterbrochen werden.

Die Frau wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt und mit starker Unterkühlung in ein Krankenhaus gefahren und wird anschließend zur weiteren Begutachtung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

