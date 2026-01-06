PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0016 --Einbruch in Juweliergeschäft scheitert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Sögestraße
Zeit: 	06.01.26, 6.15 Uhr

Am Dienstagmorgen versuchten ein Mann und eine Frau mit einem Hammer die Scheiben eines Juweliergeschäfts in der Sögestraße in der Bremer Innenstadt einzuschlagen. Der Einbruch scheiterte, die Täter flüchteten ohne Beute.

Die beiden, die mit dem Werkzeug versuchten, die Fensterfront des Juweliers zu zerstören, wurden jedoch durch die robuste Scheibe gestoppt. Hinter der Scheibe befand sich eine Auslage mit wertvollen Armbanduhren, doch das Paar kam nicht zum Ziel. Ohne in das Geschäft einzudringen, flüchteten sie in Richtung Knochenhauerstraße, nachdem sie ihren Versuch aufgegeben hatten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Die junge Frau war zwischen 18 und 25 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und lange, dunkelbraune Haare. Sie trug eine schwarze, knielange Daunenjacke mit einer Kapuze und einem weißen Emblem auf der linken Brust sowie schwarze Hose und weiße Socken. Ihr Komplize, ein etwa 18 bis 30 Jahre alter Mann, hatte ein längliches, hageres Gesicht, trug eine weiße/graue Cap, einen Oberlippenbart, eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Handschuhe, hellblaue Jeans und schwarz-weiße Schuhe.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

