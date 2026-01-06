PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0015 --Einbrecher nach Imbiss-Aufbruch schlafend angetroffen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, Alte Neustadt, Friedrich-Ebert-Straße
Zeit: 	05.01.2026, 07:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Montag einen Mann in der Bremer Neustadt fest. Der Mann wurde schlafend in einem aufgebrochenen Imbiss gefunden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einem Imbiss in der Friedrich-Ebert-Straße, indem er ein Fenster aufhebelte, den Kassenbereich durchwühlte und sich an den Speisen bediente. Einsatzkräfte konnte einen Mann im Alter von 37 Jahren schlafend in einem Nebenzimmer antreffen und vorläufig festnehmen. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte eine geringe Menge Diebesbeute in Form von Kleingeld und kleinen Scheinen bei ihm gefunden werden, die sichergestellt wurde.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Sabine Brunstein
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 10:22

    POL-HB: Nr.: 0014 --Täter nach Kfz-Aufbruch gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, Alte Neustadt, Häschenstraße Zeit: 04.01.2026, 04:30 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Sonntag zwei Männer in der Bremer Neustadt fest. Sie sind verdächtig, zuvor mehrere Autos aufgebrochen zu haben In der Nacht von Samstag auf Sonntag nahm ein Anwohner die Alarmanlage eines Autos in der Häschenstraße wahr. Von seinem Balkon aus beobachtet er zwei Männer, die ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:16

    POL-HB: Nr.: 0013 --Polizei fasst 18-Jährigen nach Handybetrug--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Wohlers Eichen Zeit: 04.01.2026, 18 Uhr Nachdem ein 42 Jahre alter Mann im Internet auf einen vermeintlichen Handykauf reingefallen war, fingierte er daraufhin ein Treffen in Oslebshausen mit dem Betrüger und alarmierte die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen 18-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Im Internet suchte ein 42-Jähriger nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren