POL-HB: Nr.: 0015 --Einbrecher nach Imbiss-Aufbruch schlafend angetroffen

Ort: Bremen-Neustadt, Alte Neustadt, Friedrich-Ebert-Straße Zeit: 05.01.2026, 07:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Montag einen Mann in der Bremer Neustadt fest. Der Mann wurde schlafend in einem aufgebrochenen Imbiss gefunden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einem Imbiss in der Friedrich-Ebert-Straße, indem er ein Fenster aufhebelte, den Kassenbereich durchwühlte und sich an den Speisen bediente. Einsatzkräfte konnte einen Mann im Alter von 37 Jahren schlafend in einem Nebenzimmer antreffen und vorläufig festnehmen. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte eine geringe Menge Diebesbeute in Form von Kleingeld und kleinen Scheinen bei ihm gefunden werden, die sichergestellt wurde.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

