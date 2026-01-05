PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0013 --Polizei fasst 18-Jährigen nach Handybetrug--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Wohlers Eichen
Zeit: 	04.01.2026, 18 Uhr

Nachdem ein 42 Jahre alter Mann im Internet auf einen vermeintlichen Handykauf reingefallen war, fingierte er daraufhin ein Treffen in Oslebshausen mit dem Betrüger und alarmierte die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen 18-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest.

Im Internet suchte ein 42-Jähriger nach einem neuen Mobiltelefon und war auf einer Verkaufsplattform fündig geworden. Er kontaktierte den vermeintlichen Verkäufer und vereinbarte ein Treffen in der Straße Wohlers Eichen. Bei der Übergabe entriss der vermeintliche Verkäufer dem 42-Jährigen das Geld aus der Hand und flüchtete anschließend. Da die Anzeige wenige Tage später noch online war, vereinbarte der 42 Jahre alte Mann unter einem anderen Namen am Sonntag ein weiteres Treffen und alarmierte die Einsatzkräfte der Polizei Bremen. Bei der fingierten Übergabe konnte der 18 Jahre alte Verdächtige durch Zivilkräfte gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der 18-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen in eine Wache gebracht. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Betruges eingeleitet. Auch wird geprüft, ob er für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 10:31

    POL-HB: Nr.: 0009--Frau verletzt Ehemann mit Messer--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Den Haager Straße Zeit: 3.1.26, 23.10 Uhr In Huchting verletzte am Samstag eine 45-Jährige ihren Mann mit einem Küchenmesser. Dem vorangegangen sollen längere und wiederholte Streitigkeiten sein. Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Der 48 Jahre alte Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 48-Jährige setzte nachts den Notruf selbst bei der Polizei ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 09:35

    POL-HB: Nr.: 0009--Schneefall und Glätte sorgen für Unfälle--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 2.1. bis 4.1.26 Seit Freitagabend fiel in ganz Bremen Schnee. Der Wintereinbruch führte zu schwierigen Straßenverhältnissen und teilweise zu Staus und Verkehrsbehinderungen. Bis Sonntagmorgen musste die Polizei zu knapp 100 Verkehrsunfällen ausrücken. Dabei blieb es hauptsächlich bei Blechschäden, zu größeren Unfällen kam es nicht. Meist handelte es sich dabei um ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 11:50

    POL-HB: Nr.: 0008--Mann mit Messer verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Kreinsloger Straße Zeit: 2.1.26, 12.10 Uhr Ein 30 Jahre alter Mann wurde am Freitagmittag in Blumenthal durch Messerstiche verletzt. Die Polizei konnte einen 21-jährigen Verdächtigen ermitteln. Zwischen den beiden Männern kam es am Donnerstag bereits zu einer Auseinandersetzung. Am Freitag trafen sie in der Kreinsloger Straße erneut aufeinander, woraufhin es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren