POL-HB: Nr.: 0013 --Polizei fasst 18-Jährigen nach Handybetrug

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Wohlers Eichen Zeit: 04.01.2026, 18 Uhr

Nachdem ein 42 Jahre alter Mann im Internet auf einen vermeintlichen Handykauf reingefallen war, fingierte er daraufhin ein Treffen in Oslebshausen mit dem Betrüger und alarmierte die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen 18-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest.

Im Internet suchte ein 42-Jähriger nach einem neuen Mobiltelefon und war auf einer Verkaufsplattform fündig geworden. Er kontaktierte den vermeintlichen Verkäufer und vereinbarte ein Treffen in der Straße Wohlers Eichen. Bei der Übergabe entriss der vermeintliche Verkäufer dem 42-Jährigen das Geld aus der Hand und flüchtete anschließend. Da die Anzeige wenige Tage später noch online war, vereinbarte der 42 Jahre alte Mann unter einem anderen Namen am Sonntag ein weiteres Treffen und alarmierte die Einsatzkräfte der Polizei Bremen. Bei der fingierten Übergabe konnte der 18 Jahre alte Verdächtige durch Zivilkräfte gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der 18-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen in eine Wache gebracht. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Betruges eingeleitet. Auch wird geprüft, ob er für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

