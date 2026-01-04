Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0009--Frau verletzt Ehemann mit Messer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Den Haager Straße Zeit: 3.1.26, 23.10 Uhr

In Huchting verletzte am Samstag eine 45-Jährige ihren Mann mit einem Küchenmesser. Dem vorangegangen sollen längere und wiederholte Streitigkeiten sein. Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Der 48 Jahre alte Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der 48-Jährige setzte nachts den Notruf selbst bei der Polizei ab, nachdem seine Frau ihn in der gemeinsamen Wohnung in der Den Haager Straße mit dem Küchenmesser attackiert hatte. Einsatzkräfte stellten die 45-Jährige im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Der 48-Jährige musste mit einer Stichverletzung in der Schulter in einer Klinik behandelt werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Eheleute standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Zuvor sollen anhaltende Konflikte stattgefunden haben. Die 45-Jährige musste zunächst zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Zudem erhielt sie eine mehrtägige Wohnungsverweisung. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

