PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0009--Frau verletzt Ehemann mit Messer--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Den Haager Straße
Zeit: 	3.1.26, 23.10 Uhr

In Huchting verletzte am Samstag eine 45-Jährige ihren Mann mit einem Küchenmesser. Dem vorangegangen sollen längere und wiederholte Streitigkeiten sein. Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Der 48 Jahre alte Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der 48-Jährige setzte nachts den Notruf selbst bei der Polizei ab, nachdem seine Frau ihn in der gemeinsamen Wohnung in der Den Haager Straße mit dem Küchenmesser attackiert hatte. Einsatzkräfte stellten die 45-Jährige im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Der 48-Jährige musste mit einer Stichverletzung in der Schulter in einer Klinik behandelt werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Eheleute standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Zuvor sollen anhaltende Konflikte stattgefunden haben. Die 45-Jährige musste zunächst zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Zudem erhielt sie eine mehrtägige Wohnungsverweisung. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 09:35

    POL-HB: Nr.: 0009--Schneefall und Glätte sorgen für Unfälle--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 2.1. bis 4.1.26 Seit Freitagabend fiel in ganz Bremen Schnee. Der Wintereinbruch führte zu schwierigen Straßenverhältnissen und teilweise zu Staus und Verkehrsbehinderungen. Bis Sonntagmorgen musste die Polizei zu knapp 100 Verkehrsunfällen ausrücken. Dabei blieb es hauptsächlich bei Blechschäden, zu größeren Unfällen kam es nicht. Meist handelte es sich dabei um ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 11:50

    POL-HB: Nr.: 0008--Mann mit Messer verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Kreinsloger Straße Zeit: 2.1.26, 12.10 Uhr Ein 30 Jahre alter Mann wurde am Freitagmittag in Blumenthal durch Messerstiche verletzt. Die Polizei konnte einen 21-jährigen Verdächtigen ermitteln. Zwischen den beiden Männern kam es am Donnerstag bereits zu einer Auseinandersetzung. Am Freitag trafen sie in der Kreinsloger Straße erneut aufeinander, woraufhin es ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 11:09

    POL-HB: Nr.: 0007--Gegenstände auf fahrende Fahrzeuge geworfen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen, BAB 27-Autobahnbrücken Marcusallee und Luisental Zeit: 2.1.26, 20.45 bis 3.1.26, 2.45 Uhr Am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag kam es auf der Autobahn 27 im Bereich Horn-Lehe und Oberneuland zu mehreren gefährlichen Vorfällen, bei denen unbekannte Täter Gegenstände auf fahrende Fahrzeuge warfen. Die Polizei konnte einen Verdächtigen stellen und sucht weitere Zeugen. Der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren