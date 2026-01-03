PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0007--Gegenstände auf fahrende Fahrzeuge geworfen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen, BAB 27-Autobahnbrücken Marcusallee und Luisental
Zeit: 	2.1.26, 20.45 bis 3.1.26, 2.45 Uhr

Am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag kam es auf der Autobahn 27 im Bereich Horn-Lehe und Oberneuland zu mehreren gefährlichen Vorfällen, bei denen unbekannte Täter Gegenstände auf fahrende Fahrzeuge warfen. Die Polizei konnte einen Verdächtigen stellen und sucht weitere Zeugen.

Der Polizei wurde alarmiert, nachdem mehrere Unbekannte von den Autobahnbrücken Luisental und Marcusallee diverse Fahrzeuge auf der A27 mit Gegenständen beworfen hatten. Zunächst traf eine größere Schneekugel die Frontscheibe eines Fahrzeugs. Glücklicherweise blieb der Tesla-Fahrer unverletzt. Bei drei weiteren Autos schlugen unter anderem Zeitungsbündel auf die Frontscheiben ein. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Schneefall und die glatte Fahrbahn war teilweise mit Schnee bedeckt. Auch hier behielten die Autofahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und blieben unversehrt.

Im Rahmen der Fahndung konnte eine verdächtige Person in der Nähe der Tatorte gestellt und kontrolliert werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt sie einen Platzverweis für den Bereich der Autobahnbrücken.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder zur verdächtigen Person geben können, melden sich jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-14850 bei der Verkehrsbereitschaft. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den noch flüchtigen Tätern, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

