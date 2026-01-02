PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0005--Frau bei Raubüberfall mit Messer verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Walle, Geestemünder Straße
Zeit: 	1.1.25, 7.25 Uhr

Ein bewaffneter Täter überfiel am Neujahrsmorgen eine 71 Jahre alte Frau in Walle und erbeutete Bargeld. Dabei verletzte er die Seniorin mit einem Messer schwer. Einsatzkräfte stellten schnell einen Tatverdächtigen.

Der Täter näherte sich der 71-Jährigen auf dem Heimweg in der Geestemünder Straße von hinten und versuchte dabei, ihr die Tasche zu entziehen. Als die Seniorin die Handtasche festhielt, kam es zum Gerangel, wobei sie zu Boden stürzte. Daraufhin zog der Räuber ein Messer und stach mehrmals auf die Unterarme der Frau ein. Anschließend flüchtete er mit der Beute.

Die Seniorin erlitt eine stark blutende Schnittwunde und war kurzzeitig nicht ansprechbar. Nach einer Erstversorgung von alarmierten Polizei- und Rettungskräften musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie notoperiert wurde.

Die 71-Jährige schaffte es dem Täter während des Gerangels einen Reisepass zu entreißen, sodass Spezialeinsatzkräfte einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen wenig später an seiner Wohnanschrift festnehmen konnten. Es konnten diverse Beweismittel beschlagnahmt werden.

Gegen den 31-Jährigen werden aktuell Haftgründe geprüft. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:45

    POL-HB: Nr.: 0004--Nach Brandanschlag: Staatsschutz ermittelt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Hermann-Ritter-Straße Zeit: 23.12.25, 2.50 Uhr Nach dem Brandanschlag auf einen Lieferwagen in Woltmershausen im Dezember, siehe hierzu auch die Pressemeldung 0841, sucht die Polizei weitere Zeugen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Ein Bekennerschreiben wird als authentisch eingestuft. ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:20

    POL-HB: Nr.: 0003 --Pedelecfahrer tödlich verunglückt - Zeugen gesucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Landrat-Christians-Straße Zeit: 01.01.26, 21:15 Uhr Am Donnerstagabend verstarb in Blumenthal ein 68 Jahre alter Pedelecfahrer an seinen schweren Verletzungen, nachdem er zuvor mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Die Polizei Bremen sucht Zeugen, insbesondere zwei Kinder, die den Vorfall möglicherweise ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:43

    POL-HB: Nr.: 0002--Polizeieinsatz in der Neustadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Langemarckstraße Zeit: 01.01.26, 4.30 Uhr In der Nacht zu Donnerstag wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Neustadt gerufen. Dort traf sie auf einen 36-Jährigen mit einer Schussverletzung. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Polizei wurde gegen 4.30 Uhr in die Langemarckstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren