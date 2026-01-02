Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0005--Frau bei Raubüberfall mit Messer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Geestemünder Straße Zeit: 1.1.25, 7.25 Uhr

Ein bewaffneter Täter überfiel am Neujahrsmorgen eine 71 Jahre alte Frau in Walle und erbeutete Bargeld. Dabei verletzte er die Seniorin mit einem Messer schwer. Einsatzkräfte stellten schnell einen Tatverdächtigen.

Der Täter näherte sich der 71-Jährigen auf dem Heimweg in der Geestemünder Straße von hinten und versuchte dabei, ihr die Tasche zu entziehen. Als die Seniorin die Handtasche festhielt, kam es zum Gerangel, wobei sie zu Boden stürzte. Daraufhin zog der Räuber ein Messer und stach mehrmals auf die Unterarme der Frau ein. Anschließend flüchtete er mit der Beute.

Die Seniorin erlitt eine stark blutende Schnittwunde und war kurzzeitig nicht ansprechbar. Nach einer Erstversorgung von alarmierten Polizei- und Rettungskräften musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie notoperiert wurde.

Die 71-Jährige schaffte es dem Täter während des Gerangels einen Reisepass zu entreißen, sodass Spezialeinsatzkräfte einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen wenig später an seiner Wohnanschrift festnehmen konnten. Es konnten diverse Beweismittel beschlagnahmt werden.

Gegen den 31-Jährigen werden aktuell Haftgründe geprüft. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell