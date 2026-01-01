POL-HB: Nr.: 0002--Polizeieinsatz in der Neustadt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Langemarckstraße Zeit: 01.01.26, 4.30 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Neustadt gerufen. Dort traf sie auf einen 36-Jährigen mit einer Schussverletzung. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei wurde gegen 4.30 Uhr in die Langemarckstraße gerufen. Zeugen hatten dort einen Mann mit einer Beinverletzung beobachtet. Alarmierte Einsatzkräfte fanden einen 36-Jährigen mit einer Schussverletzung vor. Nach einer medizinischen Erstversorgung seiner Wunde wurde er in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Zuvor soll es nach Zeugenaussagen zu einer Auseinandersetzung in einem Lokal an der Langemarckstraße gekommen sein. Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell