Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0002--Polizeieinsatz in der Neustadt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Langemarckstraße
Zeit: 	01.01.26, 4.30 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Neustadt gerufen. Dort traf sie auf einen 36-Jährigen mit einer Schussverletzung. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei wurde gegen 4.30 Uhr in die Langemarckstraße gerufen. Zeugen hatten dort einen Mann mit einer Beinverletzung beobachtet. Alarmierte Einsatzkräfte fanden einen 36-Jährigen mit einer Schussverletzung vor. Nach einer medizinischen Erstversorgung seiner Wunde wurde er in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Zuvor soll es nach Zeugenaussagen zu einer Auseinandersetzung in einem Lokal an der Langemarckstraße gekommen sein. Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

