POL-HB: Nr.: 0004--Nach Brandanschlag: Staatsschutz ermittelt

Nr.: 0004--Nach Brandanschlag: Staatsschutz ermittelt--

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Hermann-Ritter-Straße Zeit: 23.12.25, 2.50 Uhr

Nach dem Brandanschlag auf einen Lieferwagen in Woltmershausen im Dezember, siehe hierzu auch die Pressemeldung 0841, sucht die Polizei weitere Zeugen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Ein Bekennerschreiben wird als authentisch eingestuft.

Unekannte hatten in der betreffenden Nacht zu Dienstag den Lieferwagen eines Restaurants an der Hermann-Ritter-Straße angezündet. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort.

Die Ermittlungen werden seitdem intensiv durch die Soko Linksextremismus geführt. Ein kurz danach veröffentlichtes Bekennerschreiben wird als authentisch eingestuft.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Sonderkommission weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

