PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0004--Nach Brandanschlag: Staatsschutz ermittelt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Hermann-Ritter-Straße
Zeit: 	23.12.25, 2.50 Uhr

Nach dem Brandanschlag auf einen Lieferwagen in Woltmershausen im Dezember, siehe hierzu auch die Pressemeldung 0841, sucht die Polizei weitere Zeugen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Ein Bekennerschreiben wird als authentisch eingestuft.

Unekannte hatten in der betreffenden Nacht zu Dienstag den Lieferwagen eines Restaurants an der Hermann-Ritter-Straße angezündet. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort.

Die Ermittlungen werden seitdem intensiv durch die Soko Linksextremismus geführt. Ein kurz danach veröffentlichtes Bekennerschreiben wird als authentisch eingestuft.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Sonderkommission weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:20

    POL-HB: Nr.: 0003 --Pedelecfahrer tödlich verunglückt - Zeugen gesucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Landrat-Christians-Straße Zeit: 01.01.26, 21:15 Uhr Am Donnerstagabend verstarb in Blumenthal ein 68 Jahre alter Pedelecfahrer an seinen schweren Verletzungen, nachdem er zuvor mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Die Polizei Bremen sucht Zeugen, insbesondere zwei Kinder, die den Vorfall möglicherweise ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:43

    POL-HB: Nr.: 0002--Polizeieinsatz in der Neustadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Langemarckstraße Zeit: 01.01.26, 4.30 Uhr In der Nacht zu Donnerstag wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Neustadt gerufen. Dort traf sie auf einen 36-Jährigen mit einer Schussverletzung. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Polizei wurde gegen 4.30 Uhr in die Langemarckstraße ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 08:58

    POL-HB: Nr.: 0851--Silvester in der Hansestadt - Polizei Bremen zieht vorläufige Bilanz--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 31.12.25 bis 1.1.26 Hinter der Polizei Bremen liegt eine arbeitsreiche Nacht. In der Silvesternacht sorgten viele typische Delikte wie Körperverletzungen, unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerkskörpern sowie Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz für Arbeit bei den Einsatzkräften. Zudem kam es wieder vereinzelt zu Angriffen auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren