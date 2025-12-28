Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Jagdwilderei

Rinteln (ots)

(bae)Am 26.12.2025 wurde durch eine Rintelner Jägerin ein verstorbenes Reh gemeldet. Das Tier wurde im Bereich Nordstadt, Wilhelm-Busch-Weg auf einem dortigen Acker aufgefunden. Gegen 13:00 Uhr wurde das Reh gemeinsam mit zwei jagdberechtigten Personen durch die Polizei in Augenschein genommen. Zu diesem Zeitpunkt war noch Restwärme im Tierkörper vorhanden. Aufgrund erster Ermittlungen vor Ort wird zurzeit davon ausgegangen, dass das Reh erschossen wurde. Aufgrund der Gesamtumstände wurde ein Strafverfahren wegen Jagdwilderei eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die im Bereich der Nordstadt Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung beitragen könnten.

