PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Jagdwilderei

Rinteln (ots)

(bae)Am 26.12.2025 wurde durch eine Rintelner Jägerin ein verstorbenes Reh gemeldet. Das Tier wurde im Bereich Nordstadt, Wilhelm-Busch-Weg auf einem dortigen Acker aufgefunden. Gegen 13:00 Uhr wurde das Reh gemeinsam mit zwei jagdberechtigten Personen durch die Polizei in Augenschein genommen. Zu diesem Zeitpunkt war noch Restwärme im Tierkörper vorhanden. Aufgrund erster Ermittlungen vor Ort wird zurzeit davon ausgegangen, dass das Reh erschossen wurde. Aufgrund der Gesamtumstände wurde ein Strafverfahren wegen Jagdwilderei eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die im Bereich der Nordstadt Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung beitragen könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 08:21

    POL-NI: Eisglätte mit diversen Verkehrsunfällen

    Rinteln und Ortsteile (ots) - (bae)Am 27.12.2025 kam es gegen 12:00 Uhr im Bereich Rinteln zu Blitzeis. Daraus resultierten mehrere Verkehrsunfälle. Hierbei handelte es sich ausnahmslos um Unfälle mit Blechschäden. Personen wurde dabei nicht verletzt. Aufgrund der Vielzahl der Unfall war es der Polizei nicht möglich alle Unfallstellen anzufahren. Innerhalb von vier Stunden wurden bei den, durch die Polizei ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 02:40

    POL-STH: Feuerwehr Lindhorst rettet 87-jährige Frau

    Lindhorst (ots) - cho / In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtstag geht bei der Feuerwehr und der Polizei die Meldung einer brennenden Wohnung in der Parkstr. in Lindhorst ein. Vor Ort ist eine starke Rauchentwicklung aus dem Mehrfamilienhaus erkennbar. Durch einen Bewohner des Hauses wird glaubhaft gemeldet, dass sich noch eine Person im Dachgeschoss befindet. Da ausgerechnet das Dachgeschoss vom Feuer und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren