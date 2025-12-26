Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Feuerwehr Lindhorst rettet 87-jährige Frau

Lindhorst (ots)

cho / In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtstag geht bei der Feuerwehr und der Polizei die Meldung einer brennenden Wohnung in der Parkstr. in Lindhorst ein. Vor Ort ist eine starke Rauchentwicklung aus dem Mehrfamilienhaus erkennbar. Durch einen Bewohner des Hauses wird glaubhaft gemeldet, dass sich noch eine Person im Dachgeschoss befindet. Da ausgerechnet das Dachgeschoss vom Feuer und Rauch betroffen ist und bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Polizei mehr als 10 Minuten vergangen sind, besteht zu dem Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit, diese Person nicht mehr lebend bergen zu können. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lindhorst betreten die brandbetroffene Wohnung und retten aus dieser eine 87 jährige Frau, die sich noch immer im dichten Rauch der Wohnung befunden hat. Die Dame wird vor Ort unverzüglich durch einen RTW und hinzugezogenem Notarzt behandelt und einem Klinikum zugeführt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Küchenbrand aus bisher ungeklärter Ursache. Die Schadenssumme ist ebenfalls noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell