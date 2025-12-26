PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Feuerwehr Lindhorst rettet 87-jährige Frau

Lindhorst (ots)

cho / In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtstag geht bei der Feuerwehr und der Polizei die Meldung einer brennenden Wohnung in der Parkstr. in Lindhorst ein. Vor Ort ist eine starke Rauchentwicklung aus dem Mehrfamilienhaus erkennbar. Durch einen Bewohner des Hauses wird glaubhaft gemeldet, dass sich noch eine Person im Dachgeschoss befindet. Da ausgerechnet das Dachgeschoss vom Feuer und Rauch betroffen ist und bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Polizei mehr als 10 Minuten vergangen sind, besteht zu dem Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit, diese Person nicht mehr lebend bergen zu können. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lindhorst betreten die brandbetroffene Wohnung und retten aus dieser eine 87 jährige Frau, die sich noch immer im dichten Rauch der Wohnung befunden hat. Die Dame wird vor Ort unverzüglich durch einen RTW und hinzugezogenem Notarzt behandelt und einem Klinikum zugeführt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Küchenbrand aus bisher ungeklärter Ursache. Die Schadenssumme ist ebenfalls noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:11

    POL-NI: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

    Bückeburg (ots) - Am Montag, den 22.12.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Georgstraße in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf Höhe der Hausnummer 25 einen Rettungswagen, der zu diesem Zeitpunkt unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten unterwegs war. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:02

    POL-NI: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

    Bad Nenndorf (ots) - (Gav) Am Montag, den 22.12.2025, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Hohe Warte / B442 in Bad Nenndorf ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 67-jährige Autofahrerin aus Bad Nenndorf fuhr auf den vor ihr haltenden Renault eines 21-jährigen Mannes aus Nienstädt auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw auf einen Skoda geschoben, der von einer 75-jährigen Frau aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren