POL-NI: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Bad Nenndorf (ots)

(Gav) Am Montag, den 22.12.2025, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Hohe Warte / B442 in Bad Nenndorf ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw.

Eine 67-jährige Autofahrerin aus Bad Nenndorf fuhr auf den vor ihr haltenden Renault eines 21-jährigen Mannes aus Nienstädt auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw auf einen Skoda geschoben, der von einer 75-jährigen Frau aus Minden geführt wurde.

Die Unfallverursacherin sowie die Fahrerin des dritten Pkw wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

