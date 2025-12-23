Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Stolzenau (ots)
(Gav) Am Montagmorgen, den 22.12.2025, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der B441 in Stolzenau, Höhe Hauptstraße 39, zu einem Verkehrsunfall.
Ein 56-jähriger Opel-Fahrer aus Stolzenau übersah beim Ausparken aus einer Parkbucht einen herannahenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 61-jährige Kradfahrer aus Rehburg-Loccum leicht verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell