Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs und falsche Personalien angegeben

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Montagabend, den 22.12.2025, gegen 19:00 Uhr, wurde ein 28-Jähriger aus Bückeburg in der Georgstraße von der Polizei kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann einen Mercedes-Benz führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Darüber hinaus machte er gegenüber den Einsatzkräften falsche Angaben zu seiner Person. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

