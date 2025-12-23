Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs und falsche Personalien angegeben
Bückeburg (ots)
(Gav) Am Montagabend, den 22.12.2025, gegen 19:00 Uhr, wurde ein 28-Jähriger aus Bückeburg in der Georgstraße von der Polizei kontrolliert.
Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann einen Mercedes-Benz führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Darüber hinaus machte er gegenüber den Einsatzkräften falsche Angaben zu seiner Person. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell