Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Vorlage gefälschter Dokumente
Stadthagen (ots)
(Gav) Am Montagnachmittag, den 22.12.2025, gegen 14:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Krumme Straße in Stadthagen einen Pkw-Fahrer.
Dabei stellte sich heraus, dass der 68-jährige Mann aus Bad Nenndorf nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem legte er einen gefälschten italienischen Führerschein sowie ein ebenfalls gefälschtes Zertifikat des Kraftfahrt-Bundesamtes vor. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
