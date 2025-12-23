Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Vorlage gefälschter Dokumente

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Montagnachmittag, den 22.12.2025, gegen 14:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Krumme Straße in Stadthagen einen Pkw-Fahrer.

Dabei stellte sich heraus, dass der 68-jährige Mann aus Bad Nenndorf nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem legte er einen gefälschten italienischen Führerschein sowie ein ebenfalls gefälschtes Zertifikat des Kraftfahrt-Bundesamtes vor. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

