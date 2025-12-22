PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Flucht vor Kontrolle: Mehrere Straftaten bei Rollerfahrer festgestellt

Nienburg (ots)

(Gav) In der Nacht zu Montag, den 22.12.2025, gegen 01:30 Uhr, wollte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Nienburg einen Motorroller im Bereich des Weserwegs in Drakenburg kontrollieren.

Der Fahrzeugführer missachtete jedoch das Anhaltesignal der Einsatzkräfte und flüchtete zunächst mit dem Roller. Nach kurzer Verfolgung konnte der Fahrer gefasst und kontrolliert werden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Nienburg.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Weiterhin wurde festgestellt, dass an dem Motorroller ein falsches Kennzeichen angebracht war.

Gegen den 21-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
  • 22.12.2025 – 07:19

    POL-NI: Totalentwendung von Arbeitsmaschinen - Teil des Diebesguts sichergestellt

    Stadthagen (ots) - (Gav) In der Zeit von Mittwoch, den 17.12.2025, 16:45 Uhr, bis Donnerstag, den 18.12.2025, 07:15 Uhr, wurden von einem Firmengelände in Stadthagen, Am Helweg, zwei hochwertige Arbeitsmaschinen entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden der Tat gelang ein erster ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 01:46

    POL-NI: Verfolgungsfahrt in Uchte - Zeugen gesucht

    Uchte (ots) - (sat) In der Ortschaft Uchte kam es am Samstag, den 20.12.2025, gegen 18:15 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt. Einem Funkstreifenwagen des Polizeikommissariat Stolzenau ist auf dem Parkplatz des dortigen WEZ-Marktes eine weiß/orangefarbene Motocross-Maschine ohne Kennzeichen aufgefallen. Beim Erblicken des Streifenwagens wurde durch den Fahrzeugführer schlagartig die Flucht ergriffen. Daraufhin wurde die ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 06:59

    POL-STH: Drei Einbrüche in kurzer Zeit

    Sachsenhagen/ Nordsehl (ots) - [mue] In den frühen Abendstunden des 20.12.2025 kam es sowohl im Leibnizring in Sachsenhagen, als auch zweimal an der Landstraße in Nordsehl zu Einbruchdiebstählen in Wohnhäusern. Die noch unbekannten Täter nutzten jeweils den Zeitraum zwischen ca. 17:30 Uhr und 20:30 Uhr, um die temporäre Abwesenheit der Hausbewohner auszunutzen. Die Polizei gibt den Hinweis, dass immer wieder Fenster ...

    mehr
