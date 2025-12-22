Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Flucht vor Kontrolle: Mehrere Straftaten bei Rollerfahrer festgestellt

Nienburg (ots)

(Gav) In der Nacht zu Montag, den 22.12.2025, gegen 01:30 Uhr, wollte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Nienburg einen Motorroller im Bereich des Weserwegs in Drakenburg kontrollieren.

Der Fahrzeugführer missachtete jedoch das Anhaltesignal der Einsatzkräfte und flüchtete zunächst mit dem Roller. Nach kurzer Verfolgung konnte der Fahrer gefasst und kontrolliert werden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Nienburg.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Weiterhin wurde festgestellt, dass an dem Motorroller ein falsches Kennzeichen angebracht war.

Gegen den 21-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell