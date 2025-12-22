PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Verfolgungsfahrt in Uchte - Zeugen gesucht

Uchte (ots)

(sat) In der Ortschaft Uchte kam es am Samstag, den 20.12.2025, gegen 18:15 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt. Einem Funkstreifenwagen des Polizeikommissariat Stolzenau ist auf dem Parkplatz des dortigen WEZ-Marktes eine weiß/orangefarbene Motocross-Maschine ohne Kennzeichen aufgefallen. Beim Erblicken des Streifenwagens wurde durch den Fahrzeugführer schlagartig die Flucht ergriffen. Daraufhin wurde die Verfolgung des Fahrzeuges durch einen Funkstreifenwagen aufgenommen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt durch den Ortskern fort und erhöhte seine Geschwindigkeit weiter, bis er schließlich entkam. Gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die die Fahrt in Uchte gesehen haben oder Hinweise auf den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761 / 90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Stolzenau
Sandbrink 2
31592 Stolzenau
Telefon: 05761/90200
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

