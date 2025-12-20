Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Verursacher

Rehburg-Loccum / Rehburg (ots)

(Sat) Am Freitag, den 19.12.2025, gegen 12:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Mühlentorstraße in Rehburg ein geparkter BMW beschädigt.

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte die vordere linke Frontverkleidung des BMW und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter der Rufnummer 05761/90200 entgegen.

