PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Verursacher

Rehburg-Loccum / Rehburg (ots)

(Sat) Am Freitag, den 19.12.2025, gegen 12:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Mühlentorstraße in Rehburg ein geparkter BMW beschädigt.

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte die vordere linke Frontverkleidung des BMW und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter der Rufnummer 05761/90200 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Stolzenau
Sandbrink 2
31592 Stolzenau
Telefon: 05761/90200
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 13:40

    POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter

    Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 18.12.2025 ereignete sich gegen 7:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring (B215) in Nienburg. Ein 20-Jähriger aus Nienburg bog mit seinem Seat nach links auf die Kattriedestraße ab und übersah dabei einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Nienburg. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 24-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:36

    POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall

    Bad Nenndorf (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 18.12.2025 ereignete sich gegen 9 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landwehrstraße (B442) in Bad Nenndorf. Eine 50-Jährige aus Barsinghausen befuhr mit ihrem Dacia die Landwehrstraße/B442 in aufsteigende Richtung. Auf Höhe der Einmündung Hohe Warte beabsichtigte sie, nach links in diese abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Mercedes. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Pkw. Die 50-Jährige wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren