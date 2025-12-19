PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 18.12.2025 ereignete sich gegen 9 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landwehrstraße (B442) in Bad Nenndorf.

Eine 50-Jährige aus Barsinghausen befuhr mit ihrem Dacia die Landwehrstraße/B442 in aufsteigende Richtung. Auf Höhe der Einmündung Hohe Warte beabsichtigte sie, nach links in diese abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Mercedes. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Pkw. Die 50-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der andere, 62-jährige Unfallbeteilige aus Rodenberg wurde leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

