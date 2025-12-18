Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nicht versichert und unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Stolzenau (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 18.12.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Stolzenau gegen 0:45 Uhr einen E-Scooter-Fahrer auf der Schinnaer Landstraße in Stolzenau.

Der 34-jährige Mann aus Stolzenau führte einen nicht versicherten E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum.

Im Rahmen der Kontrolle fiel ein freiwilliger Drogentest positiv auf THC und Kokain aus.

Zudem konnte eine geringe Menge Kokain bei dem Mann sichergestellt werden.

Gegen ihn wurden entsprechende Straftaten eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell