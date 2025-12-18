PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nicht versichert und unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Stolzenau (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 18.12.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Stolzenau gegen 0:45 Uhr einen E-Scooter-Fahrer auf der Schinnaer Landstraße in Stolzenau.

Der 34-jährige Mann aus Stolzenau führte einen nicht versicherten E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum.

Im Rahmen der Kontrolle fiel ein freiwilliger Drogentest positiv auf THC und Kokain aus.

Zudem konnte eine geringe Menge Kokain bei dem Mann sichergestellt werden.

Gegen ihn wurden entsprechende Straftaten eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 12:52

    POL-NI: Fahrradfahrer mit 1,73 Promille

    Stolzenau (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 17.12.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Stolzenau einen 62-jährigen Fahrradfahrer gegen 19:40 Uhr auf der Schlüsselburger Straße in Stolzenau. Ein freiwilliger Alkoholtest im Rahmen der Kontrolle ergab einen Wert von 1,73 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:47

    POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

    Rinteln (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 17.12.2025 kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin auf der L435 in Rinteln. Ein 73-Jähriger aus Rinteln übersah in seinem Mazda beim Abbiegen eine 37-jährige Fußgängerin die die Straße am Pferdemarkt bei "Grün" überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 37-Jährige aus Bad Salzuflen leicht verletzt wurde. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:34

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

    Bückeburg (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 17.12.2025 kam es zwischen 18 und 24 Uhr zu einem Pkw Aufbruch auf dem Parkplatz am Schlossbach in Bückeburg. Bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe eines geparkten VW Caddys ein und entwendete einen Rucksack samt Inhalt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden. Rückfragen bitte an: Nina ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren