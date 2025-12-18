Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Nicht versichert und unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter
Stolzenau (ots)
(Thi) Am Donnerstag den 18.12.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Stolzenau gegen 0:45 Uhr einen E-Scooter-Fahrer auf der Schinnaer Landstraße in Stolzenau.
Der 34-jährige Mann aus Stolzenau führte einen nicht versicherten E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum.
Im Rahmen der Kontrolle fiel ein freiwilliger Drogentest positiv auf THC und Kokain aus.
Zudem konnte eine geringe Menge Kokain bei dem Mann sichergestellt werden.
Gegen ihn wurden entsprechende Straftaten eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell