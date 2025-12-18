Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 17.12.2025 kam es zwischen 18 und 24 Uhr zu einem Pkw Aufbruch auf dem Parkplatz am Schlossbach in Bückeburg.

Bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe eines geparkten VW Caddys ein und entwendete einen Rucksack samt Inhalt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell