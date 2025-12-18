Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in einen Imbisswagen
Rinteln (ots)
(Thi) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Einbruch in einen Imbisswagen, der sich zwischen Dienstag den 16.12.2025 - 18 Uhr und Mittwoch den 17.12.2025 - 6:30 Uhr in Rinteln ereignete.
Bislang unbekannte Täterschaft brach gewaltsam in den Imbisswagen "Angela´s Imbiss" ein, welcher in Rinteln an der Straße Große Tonkuhle 11 stand.
Entwendet wurde nichts aber an dem Wagen entstand ein hoher Sachschaden.
Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 05751-96460 zu melden.
