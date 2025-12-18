PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in einen Imbisswagen

Rinteln (ots)

(Thi) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Einbruch in einen Imbisswagen, der sich zwischen Dienstag den 16.12.2025 - 18 Uhr und Mittwoch den 17.12.2025 - 6:30 Uhr in Rinteln ereignete.

Bislang unbekannte Täterschaft brach gewaltsam in den Imbisswagen "Angela´s Imbiss" ein, welcher in Rinteln an der Straße Große Tonkuhle 11 stand.

Entwendet wurde nichts aber an dem Wagen entstand ein hoher Sachschaden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 05751-96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

