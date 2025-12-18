Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddiebin geschnappt - Eigentümer gesucht

Stadthagen (ots)

(Thi) Am 09.12.2025 kam es gegen 16:30 Uhr in Stadthagen zu einem Fahrraddiebstahl. Dabei konnte die Täterin durch die Polizei auf frischer Tat angetroffen werden. Zurzeit ist jedoch unbekannt wer der Eigentümer zu dem Fahrrad ist.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Hill, Modell 600, mit auffälligen roten Felgen.

Der Eigentümer oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

