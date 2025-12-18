Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fahrradfahrer mit 1,73 Promille
Stolzenau (ots)
(Thi) Am Mittwoch den 17.12.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Stolzenau einen 62-jährigen Fahrradfahrer gegen 19:40 Uhr auf der Schlüsselburger Straße in Stolzenau.
Ein freiwilliger Alkoholtest im Rahmen der Kontrolle ergab einen Wert von 1,73 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
