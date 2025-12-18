PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Rinteln (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 17.12.2025 kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin auf der L435 in Rinteln.

Ein 73-Jähriger aus Rinteln übersah in seinem Mazda beim Abbiegen eine 37-jährige Fußgängerin die die Straße am Pferdemarkt bei "Grün" überquerte.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 37-Jährige aus Bad Salzuflen leicht verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

