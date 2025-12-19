PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Unfallfluchten an der Jetenburger Straße - Verursacher gesucht

Bückeburg (ots)

(Thi) Die Polizei Bückeburg sucht den Verursachen von mindestens zwei Verkehrsunfällen an der Jetenburger Straße in Bückeburg.

Der bislang unbekannte Verursacher touchierte mit seinem Pkw jeweils einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf und einen Audi A6 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die beiden Unfälle ereigneten sich am 16.12.2025 zwischen 7:30 Uhr und 11 Uhr.

Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen silberfarbenen Mercedes mit Schaumburger Kennzeichen gehandelt haben.

Der Unfallverursacher, Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 12:57

    POL-NI: Nicht versichert und unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

    Stolzenau (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 18.12.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Stolzenau gegen 0:45 Uhr einen E-Scooter-Fahrer auf der Schinnaer Landstraße in Stolzenau. Der 34-jährige Mann aus Stolzenau führte einen nicht versicherten E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum. Im Rahmen der Kontrolle fiel ein freiwilliger Drogentest positiv auf THC und Kokain aus. Zudem konnte eine geringe Menge Kokain bei dem ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:52

    POL-NI: Fahrradfahrer mit 1,73 Promille

    Stolzenau (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 17.12.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Stolzenau einen 62-jährigen Fahrradfahrer gegen 19:40 Uhr auf der Schlüsselburger Straße in Stolzenau. Ein freiwilliger Alkoholtest im Rahmen der Kontrolle ergab einen Wert von 1,73 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren