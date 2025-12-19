Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Unfallfluchten an der Jetenburger Straße - Verursacher gesucht

Bückeburg (ots)

(Thi) Die Polizei Bückeburg sucht den Verursachen von mindestens zwei Verkehrsunfällen an der Jetenburger Straße in Bückeburg.

Der bislang unbekannte Verursacher touchierte mit seinem Pkw jeweils einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf und einen Audi A6 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die beiden Unfälle ereigneten sich am 16.12.2025 zwischen 7:30 Uhr und 11 Uhr.

Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen silberfarbenen Mercedes mit Schaumburger Kennzeichen gehandelt haben.

Der Unfallverursacher, Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden.

