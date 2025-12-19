Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schmuck aufgefunden - Eigentümer gesucht

Drakenburg (ots)

(Thi) In Drakenburg ist am 26.11.2025 am Wehr durch einen Mitarbeiter des WSA Weser bei Revisionsarbeiten Schmuck und eine zerstörte Schmuckschatulle gefunden worden.

Bislang konnte dieser Schmuck noch keiner Tat zugeordnet werden.

Der Eigentümer kann sich bei der Polizei Hoya persönlich oder unter der 04251-67280 melden.

