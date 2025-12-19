PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter

Nienburg (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 18.12.2025 ereignete sich gegen 7:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring (B215) in Nienburg.

Ein 20-Jähriger aus Nienburg bog mit seinem Seat nach links auf die Kattriedestraße ab und übersah dabei einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Nienburg. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 24-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

