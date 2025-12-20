PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Männliche Person bedroht Passanten mit Messer und wird gefasst
Polizei Bad Nenndorf sucht nach weiteren Zeugen und Geschädigten

Lauenau (ots)

(eic) Am frühen Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es in Lauenau auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes und im weiteren Verlauf auch in der Nähe des Penny-Marktes zu mehreren Straftaten durch einen 20-jährigen Mann aus der Region Hannover.

Eingangs wurde der Polizei über Notruf gemeldet, dass der spätere Beschuldigte auf dem EDEKA Parkplatz und im Bereich des ZOB Passanten angepöbelt und mit einem Küchenmesser bedroht habe. Von dort sei er fußläufig über die Coppenbrügger Landstraße geflüchtet.

Auf dem Parkplatz zwischen Penny und Aldi sei der Beschuldigte erneut durch sein aggressives Verhalten aufgefallen und von Kunden angesprochen worden. Daraufhin habe er Bedrohungen und Beleidigungen geäußert.

Durch mehrere alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen kann der Beschuldigte schließlich gestellt und weiteren polizeilichen Maßnahmen zugeführt werden.

Nach derzeitigem Stand wurden durch die Handlungen keine Personen verletzt. Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeugen des Vorfalls, sowie Personen, die durch den Beschuldigten ebenfalls bedroht oder beleidigt wurden, sich unter der Rufnummer 05723/74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

