POL-STH: Drei Einbrüche in kurzer Zeit

Sachsenhagen/ Nordsehl (ots)

[mue] In den frühen Abendstunden des 20.12.2025 kam es sowohl im Leibnizring in Sachsenhagen, als auch zweimal an der Landstraße in Nordsehl zu Einbruchdiebstählen in Wohnhäusern. Die noch unbekannten Täter nutzten jeweils den Zeitraum zwischen ca. 17:30 Uhr und 20:30 Uhr, um die temporäre Abwesenheit der Hausbewohner auszunutzen.

Die Polizei gibt den Hinweis, dass immer wieder Fenster und Terassentüren als Schwachstellen ausgenutzt werden und insbesondere in der dunklen Jahreszeit die frühen Abendstunden genutzt werden.

Verdächtige Beobachtungen während der Tatzeiträume können dem Polizeikommissariat Stadthagen gemeldet werden.

