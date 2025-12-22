Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Totalentwendung von Arbeitsmaschinen - Teil des Diebesguts sichergestellt

Stadthagen (ots)

(Gav) In der Zeit von Mittwoch, den 17.12.2025, 16:45 Uhr, bis Donnerstag, den 18.12.2025, 07:15 Uhr, wurden von einem Firmengelände in Stadthagen, Am Helweg, zwei hochwertige Arbeitsmaschinen entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden der Tat gelang ein erster Ermittlungserfolg: Am Donnerstagmorgen stellte der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin eine der entwendeten Maschinen auf der Ladefläche eines Lkw sicher.

Der 23-jährige Fahrzeugführer aus Polen wurde vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen jedoch wieder entlassen.

Die Ermittlungen zum Verbleib der weiteren entwendeten Arbeitsmaschine sowie zu möglichen weiteren Tatbeteiligten dauern an.

