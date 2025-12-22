Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei bittet um Hinweise nach Vorfall an Fahrradbrücke

Nienburg (ots)

(Gav) Am Freitag, den 19.12.2025, kam es gegen 11:20 Uhr im Bereich der Fahrradbrücke über die Bahnstrecke im Grefengrund zu einem Vorfall, zu dem die Polizei Nienburg nun um Hinweise bittet.

Ein 18-jähriger Mann aus Nienburg wurde dort von drei bislang unbekannten Jugendlichen angesprochen und zur Herausgabe seines Fahrrades sowie von Bargeld aufgefordert. Der junge Mann kam der Aufforderung nach. Anschließend entfernte sich einer der Beteiligten mit dem Fahrrad in Richtung der Straße "Am Ahornbusch". Die beiden weiteren Personen hielten sich noch kurz im Bereich der Brücke auf und entfernten sich danach ebenfalls.

Bei dem Fahrrad der Marke Cube handelt es sich um ein Modell mit schwarzem Rahmen und blauen Streifen sowie blau-grünen Griffen am Lenker. Zudem war ein schwarz-graues Faltschloss am Fahrrad angebracht.

Die drei Jugendlichen sollen etwa 15 bis 16 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß gewesen sein und einen leichten Bartwuchs gehabt haben. Der Hauptbeteiligte trug eine weiße Jacke, die beiden anderen Personen schwarze Jacken.

Die Polizei Nienburg bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen oder dem Fahrrad geben können, sich telefonisch unter 05021 / 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell