Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Bückeburg (ots)

Am Montag, den 22.12.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Georgstraße in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf Höhe der Hausnummer 25 einen Rettungswagen, der zu diesem Zeitpunkt unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten unterwegs war. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort und entfernte sich unerlaubt in Richtung Schulstraße.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kastenwagen mit blauer Aufschrift gehandelt haben. Am Rettungswagen entstand Sachschaden am Außenspiegel.

Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05722 / 28940 zu melden.

