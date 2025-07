Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Jugendlicher entwendet Lebensmittel

Mechernich (ots)

Am Montag (15. Juli) kam es in einem Supermarkt in der Straße Marienau in Mechernich um 11.55 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl.

Ein Mitarbeiter beobachtete, wie ein Jugendlicher sich an der Kasse verschiedene Lebensmittel in die Jacke steckte. Noch bevor er das Geschäft verlassen konnte, sprach der Mitarbeiter den Jugendlichen an.

Es kam zu einem Gerangel, das sich bis auf den Parkplatz vor dem Supermarkt verlagerte.

Dort hielt der Mitarbeiter den Jugendlichen fest. Dieser wehrte sich mit Tritten, Schlägen und Bissen. Ein Passant, der auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden war, griff unterstützend ein. Auch er wurde von dem Jugendlichen getreten.

Sowohl der Mitarbeiter als auch der Passant wurden bei dem Vorfall verletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen den Jugendlichen wurde Anzeige wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls erstattet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell