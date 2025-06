FW Alpen: Blaulichtparty Vol 5 in Alpen - Menzelen Samstag geht es los...

Freiwillige Feuerwehr Alpen

Mit Abschluss der letzten Vorbereitungen startet auch der Sommer durch. Wir freuen uns, gemeinsam mit euch am kommenden Samstag die fünfte Auflage der Blaulichtparty feiern zu dürfen. Für die richtige Stimmung sorgt DJ Benny Benito. Leckere Cocktails, coole Drinks und natürlich alle Klassiker sind vorbereitet. Nicht fehlen darf die bekannte Currywurst / Pommes. Los geht es also am Samstag, 14. Juni 2025 - ab 19:00 Uhr im und am Feuerwehrgerätehaus Menzelen, Neue Straße 5. Der Eintritt kostet 5 Euro. Wir freuen uns auf euch!!!

