Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl in Supermarkt - Polizei gibt Präventionshinweise

Marklohe / Landkreise Nienburg/Schaumburg (ots)

(Thi) Am heutigen Dienstag den 23.12.2025 ereignete sich im Aldi-Supermarkt in Marklohe ein Diebstahl.

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete die Geldbörse aus der Handtasche einer älteren Dame während ihres Einkaufs zwischen 11:30 und 12 Uhr.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Marklohe unter der 05021-924060 zu melden.

Die Polizei rät: Schützen Sie Ihre Wertsachen!

   - Tragen Sie Bargeld, EC-Karten und Ausweise körpernah, am besten
     in verschlossenen Innen- oder Brusttaschen.
   - Hand- oder Umhängetaschen sollten stets geschlossen und im
     Blickfeld getragen werden - niemals unbeaufsichtigt im
     Einkaufswagen oder am Rollator hängen lassen.
   - Seien Sie wachsam, wenn Sie von Fremden angesprochen oder
     abgelenkt werden.
   - Bewahren Sie nur so viel Bargeld bei sich auf, wie unbedingt
     notwendig ist.
   - PIN niemals aufschreiben und nicht zusammen mit der Karte
     aufbewahren.
Wird eine verdächtige Person oder ein Diebstahl bemerkt, sollte sofort die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden, um schnell reagieren zu können.

Wird Ihre Bankkarte gestohlen, lassen Sie sie nicht nur über Ihre Bank, sondern auch über das KUNO-System (Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr) sperren. Nur über KUNO wird verhindert, dass Ihre Karte beim Lastschriftverfahren mit Unterschrift weiterverwendet werden kann.

Die KUNO-Sperrung kann über jede Polizeidienststelle veranlasst werden. Bringen Sie dazu bitte Ihre Bankdaten (IBAN oder Kontonummer und Bankleitzahl) mit.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:11

    POL-NI: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

    Bückeburg (ots) - Am Montag, den 22.12.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Georgstraße in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf Höhe der Hausnummer 25 einen Rettungswagen, der zu diesem Zeitpunkt unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten unterwegs war. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:02

    POL-NI: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

    Bad Nenndorf (ots) - (Gav) Am Montag, den 22.12.2025, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Hohe Warte / B442 in Bad Nenndorf ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 67-jährige Autofahrerin aus Bad Nenndorf fuhr auf den vor ihr haltenden Renault eines 21-jährigen Mannes aus Nienstädt auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw auf einen Skoda geschoben, der von einer 75-jährigen Frau aus ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 09:53

    POL-NI: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Stolzenau (ots) - (Gav) Am Montagmorgen, den 22.12.2025, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der B441 in Stolzenau, Höhe Hauptstraße 39, zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Opel-Fahrer aus Stolzenau übersah beim Ausparken aus einer Parkbucht einen herannahenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 61-jährige Kradfahrer aus Rehburg-Loccum leicht verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein ...

    mehr
