POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl in Supermarkt - Polizei gibt Präventionshinweise

Marklohe / Landkreise Nienburg/Schaumburg (ots)

(Thi) Am heutigen Dienstag den 23.12.2025 ereignete sich im Aldi-Supermarkt in Marklohe ein Diebstahl.

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete die Geldbörse aus der Handtasche einer älteren Dame während ihres Einkaufs zwischen 11:30 und 12 Uhr.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Marklohe unter der 05021-924060 zu melden.

Die Polizei rät: Schützen Sie Ihre Wertsachen!

- Tragen Sie Bargeld, EC-Karten und Ausweise körpernah, am besten in verschlossenen Innen- oder Brusttaschen. - Hand- oder Umhängetaschen sollten stets geschlossen und im Blickfeld getragen werden - niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen oder am Rollator hängen lassen. - Seien Sie wachsam, wenn Sie von Fremden angesprochen oder abgelenkt werden. - Bewahren Sie nur so viel Bargeld bei sich auf, wie unbedingt notwendig ist. - PIN niemals aufschreiben und nicht zusammen mit der Karte aufbewahren. Wird eine verdächtige Person oder ein Diebstahl bemerkt, sollte sofort die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden, um schnell reagieren zu können.

Wird Ihre Bankkarte gestohlen, lassen Sie sie nicht nur über Ihre Bank, sondern auch über das KUNO-System (Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr) sperren. Nur über KUNO wird verhindert, dass Ihre Karte beim Lastschriftverfahren mit Unterschrift weiterverwendet werden kann.

Die KUNO-Sperrung kann über jede Polizeidienststelle veranlasst werden. Bringen Sie dazu bitte Ihre Bankdaten (IBAN oder Kontonummer und Bankleitzahl) mit.

