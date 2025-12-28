Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eisglätte mit diversen Verkehrsunfällen

Rinteln und Ortsteile (ots)

(bae)Am 27.12.2025 kam es gegen 12:00 Uhr im Bereich Rinteln zu Blitzeis. Daraus resultierten mehrere Verkehrsunfälle. Hierbei handelte es sich ausnahmslos um Unfälle mit Blechschäden. Personen wurde dabei nicht verletzt. Aufgrund der Vielzahl der Unfall war es der Polizei nicht möglich alle Unfallstellen anzufahren. Innerhalb von vier Stunden wurden bei den, durch die Polizei aufgenommenen Verkehrsunfällen insgesamt neun Fahrzeuge, ein Verkehrszeichen und eine Mauer beschädigt. Die Schadenshöhe kann nicht beziffert werden. Noch am Vormittag war durch eine Streife der Polizei Rinteln ein PKW-Fahrer verwarnt worden, weil er mit Sommerreifen unterwegs gewesen war. Hier zeigt sich, wie schnell sich die Wetterverhältnisse ändern können. Zum jetzigen Zeitpunkt sollte man bereits auf Winterreifen umgerüstet haben. Zwischen Rinteln und Krankenhagen kam es aufgrund der Glätte gegen 15:00 Uhr ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. Hier touchierte ein 85-jähriger Rintelner mit seinem Ford ein Verkehrszeichen an der Extertalstraße. Den Unfall selber meldete er allerdings nicht. Ein aufmerksamer Zeuge gab der Polizei den entscheidenden Hinweis, so dass der Rintelner ausfindig gemacht werden konnte. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

