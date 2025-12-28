PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eisglätte mit diversen Verkehrsunfällen

Rinteln und Ortsteile (ots)

(bae)Am 27.12.2025 kam es gegen 12:00 Uhr im Bereich Rinteln zu Blitzeis. Daraus resultierten mehrere Verkehrsunfälle. Hierbei handelte es sich ausnahmslos um Unfälle mit Blechschäden. Personen wurde dabei nicht verletzt. Aufgrund der Vielzahl der Unfall war es der Polizei nicht möglich alle Unfallstellen anzufahren. Innerhalb von vier Stunden wurden bei den, durch die Polizei aufgenommenen Verkehrsunfällen insgesamt neun Fahrzeuge, ein Verkehrszeichen und eine Mauer beschädigt. Die Schadenshöhe kann nicht beziffert werden. Noch am Vormittag war durch eine Streife der Polizei Rinteln ein PKW-Fahrer verwarnt worden, weil er mit Sommerreifen unterwegs gewesen war. Hier zeigt sich, wie schnell sich die Wetterverhältnisse ändern können. Zum jetzigen Zeitpunkt sollte man bereits auf Winterreifen umgerüstet haben. Zwischen Rinteln und Krankenhagen kam es aufgrund der Glätte gegen 15:00 Uhr ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. Hier touchierte ein 85-jähriger Rintelner mit seinem Ford ein Verkehrszeichen an der Extertalstraße. Den Unfall selber meldete er allerdings nicht. Ein aufmerksamer Zeuge gab der Polizei den entscheidenden Hinweis, so dass der Rintelner ausfindig gemacht werden konnte. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 02:40

    POL-STH: Feuerwehr Lindhorst rettet 87-jährige Frau

    Lindhorst (ots) - cho / In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtstag geht bei der Feuerwehr und der Polizei die Meldung einer brennenden Wohnung in der Parkstr. in Lindhorst ein. Vor Ort ist eine starke Rauchentwicklung aus dem Mehrfamilienhaus erkennbar. Durch einen Bewohner des Hauses wird glaubhaft gemeldet, dass sich noch eine Person im Dachgeschoss befindet. Da ausgerechnet das Dachgeschoss vom Feuer und ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:11

    POL-NI: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

    Bückeburg (ots) - Am Montag, den 22.12.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Georgstraße in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf Höhe der Hausnummer 25 einen Rettungswagen, der zu diesem Zeitpunkt unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten unterwegs war. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren