POL-HB: Nr.: 0003 --Pedelecfahrer tödlich verunglückt - Zeugen gesucht--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Landrat-Christians-Straße
Zeit: 	01.01.26, 21:15 Uhr

Am Donnerstagabend verstarb in Blumenthal ein 68 Jahre alter Pedelecfahrer an seinen schweren Verletzungen, nachdem er zuvor mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Die Polizei Bremen sucht Zeugen, insbesondere zwei Kinder, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben könnten.

Gegen 21:15 Uhr befuhr der 68-Jährige mit seinem Pedelec die Landrat-Christians-Straße von Blumenthal kommend in Richtung Vegesack, als er aus noch nicht geklärter Ursache auf Höhe der Hausnummer 80 gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Durch den Aufprall erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Ersthelfer vor Ort gaben an, von zwei Kindern auf den am Boden liegenden Mann aufmerksam gemacht worden zu sein. Diese liefen dann jedoch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte weg. Beide sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen trug eine Jacke der Marke Wellensteyn.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen des Unfalls und bittet die Kinder bzw. deren Eltern und weitere Zeugen, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 zu melden.

