Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0850--Fahrzeugbrand in der Vahr--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, Wienhauser Straße
Zeit: 	31.12.25, 00.55 Uhr

In der Gartenstadt Vahr brannten in der Nacht zu Mittwoch ein Auto vollständig aus. Durch die Flammen und Hitze wurden weitere Fahrzeuge zum Teil stark beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Aus bisher noch unbekannten Gründen ging der BMW eines 25-Jährigen in der Wienhauser Straße in Flammen auf. Durch das Feuer entzündete sich auch im Kofferraum gelagertes Silvesterfeuerwerk. Dabei kam es zu mehreren kleinen Explosionen. Die Feuerwehr löschte den Brand, an dem Wagen entstand Totalschaden. Durch die Flammen und Hitze wurden vier weitere Autos ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Es entstand hoher Sachschaden, der über 100.000 Euro geschätzt wird.

Wie es zu dem Feuer kam, ermitteln nun die Brandursachenermittler der Polizei Bremen. Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

