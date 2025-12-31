Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0849--Polizisten mit Hammer angegriffen--

Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Auf den Kahlken Zeit: 30.12.25, 14.45 Uhr

Am Dienstag griff eine Frau Einsatzkräfte in Huchting mit einem Hammer an. Die 54-Jährige konnte nach Androhung des Schusswaffengebrauchs überwältigt werden. Sie verhielt sich psychisch auffällig und wurde zwangsweise untergebracht. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten leicht verletzt.

Zuvor hatte die Frau einen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Auf den Kahlken mit dem Hammer bedroht und die Glasscheibe seiner Wohnungstür eingeschlagen. Alarmierte Einsatzkräfte wurden ebenfalls von der offensichtlich verwirrten Frau mit dem Werkzeug attackiert. Dabei schlug sie mehrfach mit dem Hammer auf das mitgeführte Einsatzschild eines Polizisten ein. Nach Androhung des Schusswaffengebrauchs konnte die Angreiferin überwältigt und am Boden fixiert werden. Nach einer Begutachtung wurde eine sofortige Unterbringung in eine psychiatrische Klinik verfügt.

Bei der Festnahme wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Sie waren jedoch weiterhin dienstfähig.

