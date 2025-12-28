PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0846 --Taxifahrer ausgeraubt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Am Nonnenberg/ Stubbener Straße
Zeit: 	27.12.2025, 22:10 Uhr

Ein 53 Jahre alter Taxifahrer wurde am späten Samstagabend in Oslebshausen von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:10 Uhr stieg ein Fahrgast am Depot in Gröpelingen in das Taxi. Einen Zielort gab er zunächst nicht an und sagte zu dem 53-Jährigen, dass er erstmal losfahren solle. Als sich das Taxi etwa auf Höhe der Kreuzung Am Nonnenberg/Stubbener Straße befand, hielt der Unbekannte ihm ein Messer an den Hals und forderte die Geldbörse des Taxifahrers. Dieser hielt sofort an, übergab ihm die Geldbörse und der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Oslebshauser Park.

Der Räuber soll zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Steppjacke mit einer Kapuze und eine schwarze Jogginghose. Sein Gesicht war zudem vom Kinn bis zur Nase bedeckt.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 11:48

    POL-HB: Nr.: 0845 --Handy-Verkauf endet in Pfefferspray-Attacke--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Am Oslebshauser Bahnhof Zeit: 26.12.2025, 18:20 Uhr Ein 19-Jähriger wurde am Freitagabend im Ortsteil Oslebshausen von einem Unbekannten überfallen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise. Über eine Verkaufsplattform im Internet verabredete sich der 19-Jährige mit einem vermeintlichen Verkäufer auf einem Parkplatz in der Straße Am ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 11:02

    POL-HB: Nr.: 0844 --Einbrecher-Duo auf frischer Tat ertappt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Kieler Straße Zeit: 26.12.2025, 21:50 Uhr Zwei Männer im Alter von 30 und 32 Jahren versuchten am Freitagabend in Walle, in einen Container einzubrechen. Die Verdächtigen konnten auf frischer Tat von alarmierten Einsatzkräften gestellt werden. Ein Zeuge meldete sich gegen 21:50 Uhr über den Notruf der Polizei und berichtete, dass er zuvor auf dem Parkplatz eines ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 12:11

    POL-HB: Nr.: 0843 --Mann bricht in Foodtruck ein--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Buntentorsteinweg Zeit: 24.12.2025, 19:30 Uhr Ein 39 Jahre alter Einbrecher drang am Mittwochabend in einen Foodtruck in der Bremer Neustadt ein. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Eindringling fest. Über eine installierte Videokamera konnte der Täter dabei beobachtet werden, wie er gegen 19:30 Uhr in einen Foodtruck im Buntentorsteinweg einbrach und die Kasse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren