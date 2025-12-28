Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0846 --Taxifahrer ausgeraubt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Am Nonnenberg/ Stubbener Straße Zeit: 27.12.2025, 22:10 Uhr

Ein 53 Jahre alter Taxifahrer wurde am späten Samstagabend in Oslebshausen von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:10 Uhr stieg ein Fahrgast am Depot in Gröpelingen in das Taxi. Einen Zielort gab er zunächst nicht an und sagte zu dem 53-Jährigen, dass er erstmal losfahren solle. Als sich das Taxi etwa auf Höhe der Kreuzung Am Nonnenberg/Stubbener Straße befand, hielt der Unbekannte ihm ein Messer an den Hals und forderte die Geldbörse des Taxifahrers. Dieser hielt sofort an, übergab ihm die Geldbörse und der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Oslebshauser Park.

Der Räuber soll zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Steppjacke mit einer Kapuze und eine schwarze Jogginghose. Sein Gesicht war zudem vom Kinn bis zur Nase bedeckt.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

