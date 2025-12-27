PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0844 --Einbrecher-Duo auf frischer Tat ertappt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Kieler Straße
Zeit: 	26.12.2025, 21:50 Uhr

Zwei Männer im Alter von 30 und 32 Jahren versuchten am Freitagabend in Walle, in einen Container einzubrechen. Die Verdächtigen konnten auf frischer Tat von alarmierten Einsatzkräften gestellt werden.

Ein Zeuge meldete sich gegen 21:50 Uhr über den Notruf der Polizei und berichtete, dass er zuvor auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kieler Straße zwei dunkel gekleidete Personen sah, die versuchten, einen Container aufzubrechen. Als die Einbrecher die schnell eintreffende Streifenwagenbesatzung sahen, versuchten sie daraufhin über einen Bauzaun zu flüchten, was ihnen aber nicht gelang. Die beiden Männer im Alter von 30 und 32 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Vor Ort stellen die Polizisten zudem diverses Einbruchswerkzeug sowie einen roten Sprinter mit offenen Hecktüren und gestohlenen Kennzeichen fest.

Das Einbrecher-Duo muss sich jetzt unter anderem wegen des Versuchs des schweren Einbruchdiebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten des Zeugen. Beobachten Sie eine Straftat, bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rufen Sie die Polizei unter 110, bleiben Sie am Telefon und beschreiben Sie, was Sie beobachten.

