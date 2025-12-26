Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0843 --Mann bricht in Foodtruck ein--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Buntentorsteinweg Zeit: 24.12.2025, 19:30 Uhr

Ein 39 Jahre alter Einbrecher drang am Mittwochabend in einen Foodtruck in der Bremer Neustadt ein. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Eindringling fest.

Über eine installierte Videokamera konnte der Täter dabei beobachtet werden, wie er gegen 19:30 Uhr in einen Foodtruck im Buntentorsteinweg einbrach und die Kasse öffnete. Als er kein Bargeld fand, nahm er sich mehrere Getränkeflaschen und flüchtete. Die schnell eintreffenden Polizisten stellten den Mann noch in Tatortnähe. Er wurde vorläufig festgenommen, das Stehlgut sowie ein Messer wurden sichergestellt.

Gegen den 39-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell