Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0841 --Brennender Lieferwagen in Woltmershausen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Hermann-Ritter-Straße
Zeit: 	23.12.2025, 02:50 Uhr

In Woltmershausen setzten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Lieferwagen in Brand. Die Polizei ermittelt werden Brandstiftung und sucht Zeugen.

Gegen 3 Uhr nachts wurden Einsatzkräfte in die Hermann-Ritter-Straße gerufen, weil ein Zeuge beobachtet hatte, wie drei unbekannte Personen den Lieferwagen des dortigen Restaurants angezündet hatten und anschließend flüchteten. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden im höheren, vierstelligen Bereich. Die Täter trugen alle dunkle Kleidung mit einer Kapuze oder Mütze. Zwei von ihnen sollen ungefähr 1,70 Meter groß gewesen sein. Ein Täter soll sehr korpulent und ungefähr 1,95 Meter groß sein.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und fragt in diesem Zusammenhang: "Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hermann-Ritter-Straße und in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

