Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0839 --Diebes-Duo nach Handyortung gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Goetheplatz Zeit: 19.12.2025, 20 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Freitag zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren nach einem Handydiebstahl in Mitte vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte das Mobiltelefon. Zudem stellte sich heraus, dass das Duo in einem gestohlenen Auto unterwegs war.

Am Freitagabend stellte eine 66-Jährige nach einem Restaurantbesuch im Ortsteil Ostertor fest, dass ihre Handtasche durch einen bis dato unbekannten Täter gestohlen wurde. Noch am selben Abend konnte das gestohlene Telefon in Schwachhausen geortet werden. Eine alarmierte Streife suchte die Adresse auf und stellte zwei tatverdächtige Männer im Alter von 30 und 31 Jahren an einem Mercedes. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte im Auto das gesuchte Mobiltelefon. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Männer nachweislich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen standen. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Auto als gestohlen gemeldet wurde. Der Mercedes wurde daraufhin beschlagnahmt. Einer der Männer besaß zudem keine gültige Fahrerlaubnis. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte diverse verschreibungspflichtige Medikamente. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizisten fertigten diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Diebstahl, Fahren ohne Führerschein und Fahren unter Drogeneinfluss. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell