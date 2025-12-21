Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0837 --Flucht endet im Teich--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt/ Obervieland, OT Huckelriede/Kattenturm Zeit: 21.12.2025, 03:15 Uhr

Ein 37 Jahre alter Mann flüchtete zunächst in der Neustadt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mit einem Audi vor einem Streifenwagen. Anschließend rannte er zu Fuß weiter und sprang dann in einen Tümpel. Bei ihm fanden die Polizisten Cannabis und ein Messer, außerdem war er ohne Führerschein unterwegs.

Etwa um 03:15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Straße Niedersachsendamm ein Audi auf, der deutlich zu schnell unterwegs war. Als die Polizisten das Signal zum Anhalten gaben, beschleunigte der Fahrer und versuchte zu flüchten. Kurz darauf bog er in einen kleinen Seitenweg ein und rannte zu Fuß weiter. Die Einsatzkräfte sprinteten hinterher und sahen noch, wie der Mann in einen nahegelegenen Tümpel sprang und einen Beutel wegwarf. Zunächst weigerte er sich, aus dem Wasser wieder herauszukommen, letztlich ließ er sich doch mit einer Rettungsleine herausziehen. Er wurde deutlich unterkühlt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebraucht.

Der weggeworfene Beutel wurde sichergestellt, darin befanden sich mehrere Verkaufseinheiten Cannabis, außerdem trug er ein Messer griffbereit an einer Kette um den Hals. Auch dieses wurde sichergestellt. Der 37-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sein Handy und auch der Audi wurden anschließend beschlagnahmt. Ihn erwarten jetzt diverse Anzeigen, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell