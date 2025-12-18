POL-HB: Nr.: 0833 --Verdacht auf englische Fliegerbombe - Evakuierung und Entschärfung in Bremen Farge

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Farge Zeit: 19.12.2025

Bei Bauarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers Bremen Farge wurde am gestrigen Tag ein metallischer Gegenstand unter der Grasnarbe aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass es sich um eine 500 kg schwere englische Fliegerbombe mit Langzeitzünder handelt.

Die Entschärfung der Bombe ist für Freitag, 19. Dezember 2025, gegen Mittag geplant. Der Kampfmittelräumdienst hat einen Evakuierungsradius von 1000 Metern festgelegt. In diesem Bereich werden etwa 1500 Personen betroffen sein. Neben Wohngebieten umfasst der Radius auch Gewerbe- und Industrieanlagen. Um 9 Uhr wird der Bereich evakuiert.

Der Sprengmeister beabsichtigt, die Bombe aufgrund des Langzeitzünders mittels Fernentschärfung zu entschärfen. Sollte dieser Versuch misslingen, wird die Bombe kontrolliert gesprengt. Alle erforderlichen Vorbereitungen sind in die Gesamtmaßnahmen eingeplant.

Betroffene Personen werden gebeten, sich auf die Evakuierung vorzubereiten. Die Oberschule "In den Sandwehen" wird als Anlaufpunkt für evakuierte Personen dienen. Sollten Sie keine Unterkunft bei Familie oder Freunden finden, können Sie sich dort vorübergehend aufhalten.

Wichtige Hinweise für mobilitätseingeschränkte Personen: Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, werden gebeten, sich bei der Feuerwehr Bremen unter der Telefonnummer 0421 33610371 zu melden.

Karte und weitere Informationen: Eine Karte, die zeigt, ob Sie von der Evakuierung betroffen sind, finden Sie im Anhang dieser Mitteilung.

