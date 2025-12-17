Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0832 --91-Jähriger ausgeraubt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Habenhauser Dorfstraße Zeit: 15.12.2025, 20:25 Uhr

Ein 91 Jahre alter Mann wurde am Montagabend in Obervieland von einem unbekannten Täter ausgeraubt. Der Mann riss ihm unter anderem eine Uhr vom Handgelenk. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 20:25 Uhr stieg der Senior in der Habenhauser Dorfstraße an der Haltestelle Staustraße aus dem Bus, als ihn ein Mann ansprach und nach dem Weg fragte. Noch während er antwortete, wurde der 91-Jährige von dem Unbekannten gepackt. Dabei entriss der Täter ihm das Portemonnaie und die Armbanduhr und flüchtete in Richtung Innenstadt. Von zu Hause aus alarmierte der 91 Jahre alte Mann etwas später die Polizei. Er erlitt durch die Tat Prellungen und Hautabschürfungen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und ungefähr 170 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte dunkle und lockige Haare und soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Soko Junge Räuber der Kriminalpolizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Habenhauser Dorfstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

