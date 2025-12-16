Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0830--Fußgängerin verstirbt nach Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Westerstraße Zeit: 15.12.25, 16.20 Uhr

Eine 51 Jahre alte Fußgängerin kollidierte am Montagnachmittag in der Bremer Neustadt mit einer Straßenbahn. Der Frau verstarb wenig später in einem Krankenhaus.

Die 51-Jährige betrat im Bereich der Fußgängerfurt bei Rotlicht die Straßenbahnschienen an der Westerstraße und stieß dabei mit einer Straßenbahn, die gerade von der Haltestelle "Am Neuen Markt" einfuhr, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau zurück auf die Fahrbahn geschleudert und dort von einem fahrenden Auto erfasst. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen erlag die 51-Jährige ihren schweren Verletzungen am frühen Abend in einer Klinik.

Während der Unfallaufnahme kam es aufgrund der Sperrungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

