Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0827 --Rap-Videodreh mit Feuerwerk führt zu Polizeieinsatz--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Osterholz, OT Tenever, Koblenzer Straße
Zeit: 	14.12.2025, 17.30 Uhr

Ein mutmaßlicher Rap-Videodreh hat am späten Sonntagnachmittag im Bremer Ortsteil Tenever einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Gegen 17.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Polizei Bremen, dass im Bereich der Koblenzer Straße Feuerwerkskörper gezündet würden. Zudem sei es zu Böllerwürfen aus Fenstern und von Balkonen auf die Straße gekommen. Vor Ort hielten sich zeitweise rund 100 Personen auf.

Einsatzkräfte trafen auf etwa 50 bis 70 überwiegend junge Menschen, die sich zunächst im Bereich eines Bolzplatzes und später in angrenzenden Innenhöfen aufhielten. Feuerwerkskörper wurden gezündet, zunächst jedoch ohne gezielte Angriffe auf Personen oder Sachen. Im weiteren Verlauf verschärfte sich die Stimmung einer Teilgruppe, sodass Böller und vereinzelt Flaschen in Richtung der Streifenwagen und Einsatzkräfte geworfen wurden.

Die Polizei zog daraufhin weitere Kräfte hinzu und erteilte Platzverweise. In der Folge löste sich die Menschenansammlung zunehmend auf, kleinere Gruppen entfernten sich vom Einsatzort. Die verbliebenen Personen wurden kontrolliert, zudem wurde eine erhöhte polizeiliche Präsenz im Umfeld sichergestellt.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Zusammenkunft offenbar im Zusammenhang mit dem Dreh eines Musikvideos stand. Der beteiligte Rap-Künstler erschien später selbst am Einsatzort; seine Personalien wurden festgestellt.

Verletzte gab es nicht, weder unter den Einsatzkräften noch unter Unbeteiligten. Die Polizei prüft mögliche Verstöße und wertet den Einsatz aus.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Bremen
